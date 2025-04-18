Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 34 şüpheli yakalandı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ve araştırmalar sonucunda şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 398 milyon 234 bin lira para akışı, 3 villa, 40 lüks ev ve 9 arsanın satışının yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

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