Aydın'da tırdaki gaz betonların yola dökülme anı güvenlik kamerasında
Aydın'ın Efeler ilçesinde tırdaki gaz betonların yola döküldüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde tırdaki gaz betonların yola döküldüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
M.Ç'nin kullandığı gaz beton yüklü 09 UT 667 plakalı tır, İstiklal Mahallesi Muğla Bulvarı'nda kavşağı döndüğü sırada yükü yola döküldü.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Yola savrulan gaz betonların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, tır kavşağı döndüğü sırada gaz betonların dorseden döküldüğü, bir cipin de son anda kurtulduğu yer alıyor.
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