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        Aydın'da tırdaki gaz betonların yola dökülme anı güvenlik kamerasında

        Aydın'ın Efeler ilçesinde tırdaki gaz betonların yola döküldüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 18:51 Güncelleme: 18.04.2025 - 19:22
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        Aydın'da tırdaki gaz betonların yola dökülme anı güvenlik kamerasında
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde tırdaki gaz betonların yola döküldüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        M.Ç'nin kullandığı gaz beton yüklü 09 UT 667 plakalı tır, İstiklal Mahallesi Muğla Bulvarı'nda kavşağı döndüğü sırada yükü yola döküldü.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Yola savrulan gaz betonların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, tır kavşağı döndüğü sırada gaz betonların dorseden döküldüğü, bir cipin de son anda kurtulduğu yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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