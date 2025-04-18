Aydın'da tırdaki gaz betonların yola dökülme anı güvenlik kamerasında

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, tır kavşağı döndüğü sırada gaz betonların dorseden döküldüğü, bir cipin de son anda kurtulduğu yer alıyor.

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