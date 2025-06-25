Aydın'da huzurevi binasının yapımında sona yaklaşıldı

Kömürcüoğlu, Girne Mahallesi'nde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılıp yerine yenisi yapılan binanın inşaatını gezdi.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, yapımı devam eden huzurevi inşaatında incelemede bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.