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        Aydın'da huzurevi binasının yapımında sona yaklaşıldı

        Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, yapımı devam eden huzurevi inşaatında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:35 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:35
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        Aydın'da huzurevi binasının yapımında sona yaklaşıldı
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        Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, yapımı devam eden huzurevi inşaatında incelemede bulundu.

        Kömürcüoğlu, Girne Mahallesi'nde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılıp yerine yenisi yapılan binanın inşaatını gezdi.

        Tamamlandığında 160 kişilik kapasiteye sahip olacak huzurevi hakkında inşaatı yapan firma yetkililerinden bilgi alan Kömürcüoğlu, binayı yıl içinde hizmete sunmayı hedeflediklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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