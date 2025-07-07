Aydın'da bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.
Hüseyin S. (41) yönetimindeki 35 LGP 42 plakalı motosiklet, İncirliova-Germencik yolu istikametinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü ile motosikletteki İsmail A. (34) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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