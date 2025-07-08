GÜNCELLEME - Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan baba ve oğlu serbest bırakıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan baba ve oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcaköy Mahallesi'nde dün zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangına ilişkin inceleme başlattı.

Yangına sulama yapılan jeneratörden çıkan kıvılcımın neden olduğu belirlendi.

Bunun üzerine M.A. (68) ile oğlu E.A. (46) gözaltına alındı.

Şüpheliler, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kızılcaköy Mahallesi'nde dün, zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ile çok sayıda orman ve itfaiye personelin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 30 dönümlük alan zarar görmüştü.