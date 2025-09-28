AK Parti Aydın İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanı, kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla birlik içinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Aydın İl Danışma Meclisi Toplantısı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

AK Parti İl Başkanı Erdem, programda yaptığı konuşmada toplantıyı yerel yönetim ağırlıklı yapacaklarını belirterek, bu kapsamda belediye başkanlarının da sunumlarının olacağını ifade etti.

"A takım" olarak nitelendirdiği milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanı, kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla birlik içinde çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Erdem, "Rakiplerimiz, muhalefet, bizim aramızda anlaşmazlık çıkmasını bekliyorlar. Basın yoluyla, köşe yazılarıyla, söylemleriyle aramızda nifak tohumları ekmeye çalışıyorlar. Başaramayacaksınız. Bu takımın birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesini engelleyemeyeceksiniz." diye konuştu.

Toplantıya AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve MKYK Üyesi Umut Tuncer de katıldı.