Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli'de kundaklandığı iddia edilen araç kullanılamaz hale geldi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kundaklandığı iddia edilen park halindeki hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 09:35 Güncelleme: 28.10.2025 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli'de kundaklandığı iddia edilen araç kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kundaklandığı iddia edilen park halindeki hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.

        Apaklar Mahallesi'ne kestane hasadına giden Y.K, park halindeki 09 ALU 573 plakalı hafif ticari aracının yandığını fark etmesi üzerine durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Jandarmanın incelemesinde aracın kasıtlı ateşe verildiği belirlendi.

        Y.K. ifadesinde aracını aralarında husumet bulunduğunu öne sürdüğü tarla komşusu A.A'nın yaktığını iddia etti.

        Jandarma karakolunda ifadesi alınan A.A. işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Tedesco'dan derbi açıklaması!
        Tedesco'dan derbi açıklaması!
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi

        Benzer Haberler

        Torbacılara uyuşturucu temin eden şüpheli tutuklandı
        Torbacılara uyuşturucu temin eden şüpheli tutuklandı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Aydın'da sit alanında kaçak kazıya 6 gözaltı
        Aydın'da sit alanında kaçak kazıya 6 gözaltı
        Kuyucak'ta Cumhuriyet Kupası Kros Müsabakaları düzenlendi
        Kuyucak'ta Cumhuriyet Kupası Kros Müsabakaları düzenlendi
        Aydın'da Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi
        Aydın'da Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi
        Gazeteciler, kendilerini darbeden 3 kişiden şikayetçi oldu
        Gazeteciler, kendilerini darbeden 3 kişiden şikayetçi oldu