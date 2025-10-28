Nazilli'de kundaklandığı iddia edilen araç kullanılamaz hale geldi

Apaklar Mahallesi'ne kestane hasadına giden Y.K, park halindeki 09 ALU 573 plakalı hafif ticari aracının yandığını fark etmesi üzerine durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

