Nazilli'de kundaklandığı iddia edilen araç kullanılamaz hale geldi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kundaklandığı iddia edilen park halindeki hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.
Apaklar Mahallesi'ne kestane hasadına giden Y.K, park halindeki 09 ALU 573 plakalı hafif ticari aracının yandığını fark etmesi üzerine durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Jandarmanın incelemesinde aracın kasıtlı ateşe verildiği belirlendi.
Y.K. ifadesinde aracını aralarında husumet bulunduğunu öne sürdüğü tarla komşusu A.A'nın yaktığını iddia etti.
Jandarma karakolunda ifadesi alınan A.A. işlemleri sonrası serbest bırakıldı.
