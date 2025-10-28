Didim'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Didim ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında edindiği bilgi üzerine G.D'nin evine operasyon düzenledi.
Evde 53 gram esrar, 18 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.
