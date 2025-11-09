Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Aydın'ın Söke ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2025 - 00:32 Güncelleme: 09.11.2025 - 00:32
        Aydın'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Aydın'ın Söke ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Faruk Ateş (42), evinin önünde bulunduğu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Ateş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

