Aydın'da antik kentler arasında koşu düzenlendi

Koşuda 10 kilometre genel erkekler kategorisinde Osman Erkan Şafak birinci, Fatih Can ikinci, Habib Temurboğa üçüncü, 10 kilometre kadınlar genel kategorisinde Özlem Özgün birinci, Elena Poloyakova Kırık ikinci, Büşra Özdemir ise üçüncü oldu.

Nysa'dan başlayan yarışta sporcular, Nysa ve Akharaka arasındaki yol ve patikalardan geçerek başladıkları noktaya döndü.

