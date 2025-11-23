Habertürk
Habertürk
        Aydın'da antik kentler arasında koşu düzenlendi

        Aydın'da antik kentler arasında koşu düzenlendi

        Aydın'da Nysa ve Akharaka antik kentleri arasında koşu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 16:12 Güncelleme: 23.11.2025 - 16:12
        Aydın'da antik kentler arasında koşu düzenlendi
        Aydın'da Nysa ve Akharaka antik kentleri arasında koşu gerçekleştirildi.

        Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Run Nysa" etkinliği Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti parkurunda gerçekleşti.

        Nysa'dan başlayan yarışta sporcular, Nysa ve Akharaka arasındaki yol ve patikalardan geçerek başladıkları noktaya döndü.

        Etkinliğe 380 sporcu katıldı.

        Koşuda 10 kilometre genel erkekler kategorisinde Osman Erkan Şafak birinci, Fatih Can ikinci, Habib Temurboğa üçüncü, 10 kilometre kadınlar genel kategorisinde Özlem Özgün birinci, Elena Poloyakova Kırık ikinci, Büşra Özdemir ise üçüncü oldu.

        Aydın Büyükşehir Başkan Vekili Polat Bora Mersin, antik kentte benzer etkinlerin yapılmasını ümit ettiklerini söyledi.

