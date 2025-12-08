Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 15:45 Güncelleme: 08.12.2025 - 15:45
        Nazilli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Karaçay Mahallesi'nde İ.S. idaresindeki 09 AFP 228 plakalı motosiklet, S.G. yönetimindeki 09 APN 768 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan İ.S, yaralandı.

        Kazanın ardından olay yerinde sürücülerin yakınları arasında tartışma çıktı. Yaralı İ.S'nin yakını olduğu belirtilen ve belinden silah çıkaran 1 kişi, daha sonra olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Yaralı İ.S, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

