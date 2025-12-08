Nazilli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karaçay Mahallesi'nde İ.S. idaresindeki 09 AFP 228 plakalı motosiklet, S.G. yönetimindeki 09 APN 768 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan İ.S, yaralandı.
Kazanın ardından olay yerinde sürücülerin yakınları arasında tartışma çıktı. Yaralı İ.S'nin yakını olduğu belirtilen ve belinden silah çıkaran 1 kişi, daha sonra olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yaralı İ.S, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
