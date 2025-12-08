Habertürk
Habertürk
        Nazilli'de üreticilere 4 bin kestane fidanı dağıtıldı

        Nazilli'de üreticilere 4 bin kestane fidanı dağıtıldı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere 4 bin kestane fidanı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 14:18 Güncelleme: 08.12.2025 - 14:18
        Nazilli'de üreticilere 4 bin kestane fidanı dağıtıldı
        

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Pamuk Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen fidan dağıtım törenine Kaymakam Huriye Küpeli Kan ile İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

        Yıllık yaklaşık 10 bin ton kestane üretiminin yapıldığı ilçenin 11 mahallesindeki üreticilere toplam 4 bin kestane fidanı ulaştırıldı.

        Aşağı Yakacık, Ketenova, Kuşçular, Aksu, Kavacık, Esentepe, Karahallı, Kışıkçılar, Bağcıllı, Çobanlar ve Kocakesik mahallelerinin muhtarları, üreticilere verilmek üzere fidanları teslim aldı. Dağıtımda yerli "Ertan" ve Fransız "Bouche de Betizac" cinsi kestane fidanları sunuldu.

        Fidanların yüzde 50 üretici katkılı, yüzde 50 hibe destekli olduğu ve Kestane Gal Arısı'na dayanıklı türlerden seçildiği bildirildi.

        Proje kapsamında kent genelinde 74 bin 90 fidanın üreticilere teslim edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

