        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        GÜNCELLEME - Boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı apartmanı kundaklamaya çalıştığı iddia edilen kişi yakalandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı apartmanı kundaklamaya çalıştığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 16:53 Güncelleme: 14.12.2025 - 16:53
        Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gece İsabeyli Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında 3 katlı binadan duman çıktığını fark etti.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanın önü ve arkasında çıkan yangını söndürdü.

        Olay yerinde yapılan incelemede apartmanın önü ve arkasındaki iki noktaya benzin dökülerek ateşe verildiği belirlendi.

        Jandarma, boşanma aşamasındaki eşi N.D'nin (39) evinin bulunduğu apartmanı kundaklamaya çalıştığı iddia edilen M.Ç.D'yi (31) gözaltına aldı.

        Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

