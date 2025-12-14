Habertürk
        Aydın'da Mahalli Ralli Sprint yarışı yapıldı

        Aydın'da Mahalli Ralli Sprint yarışı yapıldı

        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde ilk kez Mahalli Ralli Sprint Yarışı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 23:13 Güncelleme: 14.12.2025 - 23:13
        Aydın'da Mahalli Ralli Sprint yarışı yapıldı
        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde ilk kez Mahalli Ralli Sprint Yarışı düzenlendi.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Yenipazar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe 12 pilot 4 farklı kategoride mücadele etti.

        Asfalt ve toprak etaplardan oluşan parkurda yapılan yarışta, kategori 1'de birinciliği Candan Erim ve Özden Yılmaz ekibi alırken, ikinci sırada ise Özgül Gülcü ve Serap Kotan ikilisi kazandı.

        Kategori 2'de ise Cem Doğrular ve İsmail Çabacı birinci olurken, Eren Durmaz ve Burak Koç ikinci, Mithat Diker ile Enes Al ise üçüncü oldu.

        Kategori 3'te yarışan tek ekip olan Utku Adsan ve Alperen Tetik birinciliği kazandı.

        Kategori 4'te ise Gürol Baranlı ile Murat Yılmaz, birincilik kürsüsüne çıktı.

        Kadınlar klasmanında da ise Candan Erim ve Özden Yılmaz birinci olurken, Özgül Gülcü ve Serap Kotan çifti ikinciliği kazandı.

        Etkinlik sonunda yarışmada dereye girenlere ödülleri verildi.

        Organizasyona eski Aydın AK Parti Milletvekili Bekir Kuvvet Erim de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

