Aydın'da iş yerinde akıma kapılan elektrikçi yaşamını yitirdi

Aydın'ın Germencik ilçesinde iş yerinde akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti. Camikebir Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde elektrikçi Erdal İşcan (63), kendisine ait dükkanda mikrodalga fırını tamir ettiği esnada akıma kapıldı. Dükkana giren müşteri, İşcan'ı hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İş yerine gelen sağlık ekipleri, İşcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İşcan'ın cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.