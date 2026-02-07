Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da iş yerinde akıma kapılan elektrikçi yaşamını yitirdi

        Aydın'ın Germencik ilçesinde iş yerinde akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 18:22 Güncelleme: 07.02.2026 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da iş yerinde akıma kapılan elektrikçi yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Germencik ilçesinde iş yerinde akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti.

        Camikebir Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde elektrikçi Erdal İşcan (63), kendisine ait dükkanda mikrodalga fırını tamir ettiği esnada akıma kapıldı.

        Dükkana giren müşteri, İşcan'ı hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        İş yerine gelen sağlık ekipleri, İşcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İşcan'ın cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!

        Benzer Haberler

        Söke Regülatörü'nde rüsubat temizliği başladı
        Söke Regülatörü'nde rüsubat temizliği başladı
        Aydın'da öğrenciler, bedenleriyle Türk bayrağı figürü oluşturdu
        Aydın'da öğrenciler, bedenleriyle Türk bayrağı figürü oluşturdu
        Aydın'da fırın tamiri yaparken akıma kapılan usta öldü
        Aydın'da fırın tamiri yaparken akıma kapılan usta öldü
        Köprüden nehre düşen sokak köpeği, yüzerek kıyıya ulaştı
        Köprüden nehre düşen sokak köpeği, yüzerek kıyıya ulaştı
        Koçarlı'da yağmur sonrası hasar tespiti için ekipler sahaya indi
        Koçarlı'da yağmur sonrası hasar tespiti için ekipler sahaya indi
        Aydın'da evde çıkan yangında kadını komşuları kurtardı
        Aydın'da evde çıkan yangında kadını komşuları kurtardı