Aydın'da 3 deniz kaplumbağası cansız halde sahile vurdu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3 deniz kaplumbağası, cansız halde sahile vurdu.
Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı'nda gezen vatandaşlar, sahilde iki ayrı noktada cansız deniz kaplumbağalarını fark ederek durumu yetkililere bildirdi.
Plaja gelen Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yetkilileri, "caretta caretta" ve "yeşil deniz" cinsi deniz kaplumbağalarının denizde dış etkenler nedeniyle zarar gördüklerini tespit ettiklerini belirtti.
EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kaplumbağaların trol teknelerinin deniz tabanı boyunca sürüklediği ağlara takıldıkları için su yüzeyine çıkıp nefes alamadıklarını ve bu nedenle boğulduklarını söyledi.
