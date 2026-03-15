Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da 3 deniz kaplumbağası cansız halde sahile vurdu

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3 deniz kaplumbağası, cansız halde sahile vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 21:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı'nda gezen vatandaşlar, sahilde iki ayrı noktada cansız deniz kaplumbağalarını fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

        Plaja gelen Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yetkilileri, "caretta caretta" ve "yeşil deniz" cinsi deniz kaplumbağalarının denizde dış etkenler nedeniyle zarar gördüklerini tespit ettiklerini belirtti.

        EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kaplumbağaların trol teknelerinin deniz tabanı boyunca sürüklediği ağlara takıldıkları için su yüzeyine çıkıp nefes alamadıklarını ve bu nedenle boğulduklarını söyledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

