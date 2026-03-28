GÜNCELLEME - Aydın'da baş infaz koruma memuru evinde ölü bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde baş infaz koruma memuru Hayal Alkış evinde ölü bulundu, gözaltına alınan erkek meslektaşı tutuklandı. Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan Hayal Alkış'tan (46) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Zafer Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, hareketsiz yatan ve vücudunda darp izleri bulunan Alkış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Alkış'ın cenazesi, Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında aynı kurumda görev yapan S.V (37), gözaltına alındı. S.V'nin ifadesinde, olay günü Alkış'ı evinden alarak Hasköy mevkisine gittiklerini, bir süre sohbet ettiklerini, ardından aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, Alkış'ı darbettikten sonra evine bıraktığını söylediği öğrenildi. Zanlının ifadesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri Hasköy mevkisinde incelemede bulundu. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.V, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.