Aydın'ın sultanları dolu dizgin

Bu yıl ligi üst sıralarda tamamlamayı ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Kuşadası Dostluk Turnuvası’ndaki ilk maçından 30’lık skorla ayrıldı.

Turnuvanın ikinci maçında Yunanistan'ın güçlü ekiplerinden Olimpiakos karşısında baştan sona maçı önde götüren Aydın’ın Sultanları böylelikle turnuvaya iyi başlangıç yaptı.

Uğur İnan Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk iki seti 2517 önde kapatan Aydın’ın Sultanları, bir ara geriye düştükleri üçüncü seti de almayı bildi:2624. Böylelikle Aydın’ın Sultanları sezonun ilk turnuvasına başarılı bir başlangıç yapmış oldu.

Turnuvanın ilk maçında ise Alman SC Schweriner ile karşılaşan Vakıfbank ise maçı 32 kazandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu takımı tebrik ederken lig öncesi takımın Kuşadası Dostluk Turnuvası’ndan başarıyla dönmelerini beklediklerini söyledi.

Turnuvada yarın saat 16'da Vakıfbank Aydın Büyükşehir Belediyespor, saat 18.30'da SC Schweriner Olimpiakos maçları oynanacak. 29 Eylül Pazar günü ise saat 13'te Vakıfbank Olimpiakos, saat 15.30'da Aydın Büyükşehir Belediyespor SC Schweriner maçları oynanacak.

Maçlar Uğur İnan Spor Salonu'nda oynanacak.

AYDIN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:33

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