Nazilli’den Barış Pınarı kahramanlarına İncir gönderilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nazilli’den Barış Pınarı kahramanlarına İncir gönderilecek

İHA

Nazilli Belediyesi, Nazilli Ticaret Odası, Nazilli Ticaret Borsası ve Nazilli Ziraat Odası, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere incir gönderilmesi için harekete geçti.

Nazilli’den Barış Pınarı kahramanlarına İncir gönderilecek

Nazilli Belediyesi, Nazilli Ticaret Odası, Nazilli Ticaret Borsası ve Nazilli Ziraat Odası, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere incir gönderilmesi için harekete geçti.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediye Başkan Vekili Mustafa Tınas ve Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Özkan, Nazilli Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Ziraat Odası üyeleri ve işletme sahipleri ile Belediye Meclis Salonunda Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere incir gönderilmesi hususunda görüşmek üzere bir araya geldi.
Tüm Nazilli halkını başlatılan kampanyaya destek olmaya davet eden Başkan Özcan, “Türk Milleti, Türk Devleti ve ordusu olarak birlikte olduğumuzu göstermek için ticaret odamız, ticaret borsamız, ziraat odamız ve değerli işletme sahibi arkadaşlarla ivedilikle, bulabildiğimiz liste dahilinde bir araya gelmeye çalıştık. Durumun aciliyetine binaen ulaşabildiğimiz arkadaşlarla kısa bir durum değerlendirmesinde bulunduk. Daha öncesinde Nazillimizdeki işletme sahibi arkadaşlarımız Afrin Operasyonunda askerlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için bir incir paketi göndermişlerdi. Bu uygulamayı daha koordineli bir şekilde, hem köylerimizin hem de işletmecilerimizin bir arada bulunduğu ve bu sürece dahil edileceği bir kampanya başlatıyoruz” dedi.
Barış Pınarı Harekatı’na katılan her bir askere 200 gram incir paketi göndermeyi planladıklarını söyleyen Başkan Özcan, “İnşallah bu noktada herkes elini taşın altına koyacaktır. Türk milleti ferasetli bir millettir. Duyguları da kendisi de azizdir” ifadelerini kullandı.
İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk ile görüşen Başkan Özcan, “Komutanımıza konuyu ilettik. Kendisi kampanyamızdan duyduğu memnuniyeti bizlere iletti. Bizim için, geleceğimiz için canını ortaya koyup çarpışan askerlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için böyle bir kampanya başlattık. Herkesi kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Ulaşabilecekleri yerler; Nazilli Belediyesi, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Ziraat Odası. Bu noktalara ulaştıktan sonra biz bunların paketlemesini yapıp askeri birliklerimize ulaştıracağız. Güzel bir kampanya olacağına inanıyorum. Nazilli halkının bu tür konularda hissiyatı yüksektir. Hep birlikte güzel işler yapacağız” diye konuştu.

AYDIN

10 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:05
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 16:14
  • AKŞAM 18:47
  • YATSI 20:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Kaya, Mehmetçiğin zaferi için dua okuttu
YEREL HABERLER Başkan Kaya, Mehmetçiğin zaferi için dua okuttu
Söke’de turistleri taşıyan midibüs kaza yaptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Söke’de turistleri taşıyan midibüs kaza yaptı: 4 ...
Başkan Günel, Kuşadaı Gençlikspor’un dayanışma gecesine katıldı Başkan Günel; “Her zaman Kuşadası Gençlikspor’un yanındayım “
YEREL HABERLER Başkan Günel, Kuşadaı Gençlikspor’un dayanışma ...
Aydın’da 20 bin 374 araca 7 milyon 259 bin 774 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Aydın’da 20 bin 374 araca 7 milyon 259 bin 774 TL ...
Hafif ticari araca çarpan 16 yaşındaki motosikletli yaralandı
YEREL HABERLER Hafif ticari araca çarpan 16 yaşındaki motosikletli ...
Aydın’da kamuya açık alanlarda toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
YEREL HABERLER Aydın’da kamuya açık alanlarda toplantı ve yürüyüşler ...
Tur otobüsü kaza yaptı, çok sayıda turist yaralandı
YEREL HABERLER Tur otobüsü kaza yaptı, çok sayıda turist yaralandı
Aydın'daki hafızlar, Mehmetçik için 24 saat Fetih Suresi okuyor
YEREL HABERLER Aydın'daki hafızlar, Mehmetçik için 24 saat Fetih ...
Aydın’da sezonun ilk kestanesi borsaya teslim edildi
YEREL HABERLER Aydın’da sezonun ilk kestanesi borsaya teslim edildi
Nazilli'nin tesellisi liderlik
YEREL HABERLER Nazilli'nin tesellisi liderlik
ADÜ Tıp Fakültesi’nde beyaz önlük giyme töreni yapıldı
YEREL HABERLER ADÜ Tıp Fakültesi’nde beyaz önlük giyme töreni ...
Çevre Film Günleri yarın başlıyor
YEREL HABERLER Çevre Film Günleri yarın başlıyor
Didim açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Didim açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı
Aydın’da havadan aşılama çalışması başladı
YEREL HABERLER Aydın’da havadan aşılama çalışması başladı
Didim Belediyesi 2020-2024 stratejik planı kabul edildi
YEREL HABERLER Didim Belediyesi 2020-2024 stratejik planı kabul ...
Nazilli MYO’da seminerler devam ediyor
YEREL HABERLER Nazilli MYO’da seminerler devam ediyor
Aydın MHP; “Terörün kökü kazınacaksa gün bugündür"
YEREL HABERLER Aydın MHP; “Terörün kökü kazınacaksa gün bugündür"
Atatürk’ün Nazilli’ye gelişi coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Nazilli’ye gelişi coşkuyla kutlandı
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden koku açıklaması
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden koku açıklaması
İntihar girişimini izleyen meraklı kalabalık yüzünden yol trafiğe kapandı Güvenlik güçlerinin uzun uğraşları sonucu şahıs ikna edilerek binadan indirildi
YEREL HABERLER İntihar girişimini izleyen meraklı kalabalık yüzünden ...
TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor: 1 - Somaspor: 1
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor: 1 - Somaspor: 1
Nazilli Belediyespor - Somaspor: 1-1
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Somaspor: 1-1
Başkan Atabay, Batmanlı muhtarları ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Atabay, Batmanlı muhtarları ağırladı
ADÜ’lü öğretim üyesinin kitabı yayımlandı
YEREL HABERLER ADÜ’lü öğretim üyesinin kitabı yayımlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X