Nazilli Anadolu Lisesi Polonya'da Nuh’un Gemisini anlatacak

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki en başarılı okullar arasında ilk sıralarda yer alan Nazilli Anadolu Lisesi Öğrencileri Avrupa Birliği Projesi olan Erasmus Plus Green Alliance Projesi kapsamında Nuh’un Gemisi isimli çevre projesini tanıtacak.

2008 yılından bu yana Avrupa Birliği Projelerinde yer alan ve bu güne kadar 80 öğretmen ve öğrenciyle yurt dışındaki projelerde Nazilli’yi temsil eden Nazilli Anadolu Lisesi, Green Alliance projesinin tanıtımı için Polonya’ya gitti. Doğa ve çevre ile ilgili mesajlar içeren proje çalışmalarını tamamlayarak geçtiğimiz hafta sonu Polonya’ya hareket eden 5 öğrenci ve proje koordinatörü öğretmenlerden oluşan ekip, aylar öncesinden hazırladıklarına başladıkları Nuh’un Gemisi isimli Avrupa Birliği Erasmus Plus projesini proje ortağı ülkelere anlatacak.

Geçtiğimiz yıl Romanya’da gerçekleştirilen projeye katılan öğrenciler proje ile hayatlarının değiştiğini ve dünyaya bakışlarının ise farklılaştığını ifade ettiler. Bu yıl Polonya’daki proje tanıtımına katılacak olan öğrenciler de doğa projesi ile Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Nazilli Anadolu Lisesi olarak birçok Avrupa projesinde ortak olarak talep gördüklerini ifade eden Proje Koordinatörü İngilizce öğretmeni Tuncay Güçlü; “Öğrencilerimiz Erasmus Plus projesi kapsamında doğayla ilgili efsanelerimiz arasında yer alan Nuh’un Gemisi’ni anlatacak. Daha önce de hazırlamış olduğumuz üç proje ile okulumuz temsil etmiştik. Büyük bir başarıya imza attığımız projelerin bir yenisi ile yine Avrupa’dayız” dedi.

Okul Müdürü Nail Çakan; “Okula bu sene başında geldim ve gelir gelmez güzel projelerle başladık. Ülkeleri tanıma ve diğer bilgileri edinme ile ilgili bu tür Avrupa Birliği Projeleri çok önemli. Çünkü karşılıklı ziyaretlerle bilgi dışında kültürel alanda da güzel paylaşımlar oluyor. 34 yıllık geçmişi olan okulumuzun birçok başarıda imzası var. Biz de projelerde yer alan öğretmen ve öğrencilerimize gereken her türlü desteği vereceğiz” dedi.

AYDIN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:38

YATSI 19:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.