AydınMuğla İlleri 3. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından düzenlenen istişare ve eğitim toplantısından müjde ile döndüklerini belirterek esnafa kullandırılan banka komisyonlarının binde 20’den binde 5’e düşürüldüğünü duyurdu. Yüzde 1.5 indirime tekabül eden bu rakamın oldukça önemli olduğunu belirten Başkan Saraç, “Zor günler yaşayan esnafımıza bu indirimin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

TESKOMB tarafından Antalya’da gerçekleştirilen İstişare ve Eğitim Seminerinin oldukça verimli geçtiğini belirten Başkan Necip Saraç, “Seminer ve toplantıya Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, TESKOMB Genel Başkanı A. Kadir Akgül, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Halk Bankası yetkilileri ve kooperatif başkanlarımız katıldı. 4 gün süren toplantı boyunca ülke ekonomisinin kılcal damarları diyebileceğimiz esnafımızın lehine görüşmeler yapıp kararlar aldık. Önemli bir süreçten geçen ülkemizde her türlü gayretimiz ve alın terimiz Ayyıldızlı bayrağımızın gönderde özgürce dalgalanması içindir. Bu anlamda her zaman çalışıp vergisini veren esnafımıza ve esnafın derdi ile dertlenen tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Banka komisyonu düşürüldü vadeler uzatıldı”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı toplantı sonunda esnaf adına sevindirici gelişmelerin yaşandığını kaydeden Başkan Saraç, “Esnaf sanatkara kullandırılan kooperatif kredilerinde iyileştirmeler yapıldı. Kredi vadeleri 5 yıla çıkarıldı. Ödeme vadeleri 3 ve 6 aylık periyotlara yükseltildi. Halk Bankası’ndan yeni kredi kullanacak olanlar için kooperatif kredilerinde yıllık binde 20 olan banka komisyonu binde 5’e düşürüldü. Bu da yüzde 1.5 indirim demek. Esnaf ve sanatkarın desteklenmesi için yapılan bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AYDIN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:56

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