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Doğu’da öğretmenler, batıda veliler yalvarıyor Efeler Lisesi’nde idarenin sert tutumu ‘pes’ dedirtti

İHA

Bir zamanlar eğitimde Türkiye'nin en başarı illeri arasında yer alan ancak son yıllarda eğitim kalitesi sürekli düşen Aydın'da bazı okullarda öğretmen ve idarecilerin tutumu öğrenci ve velileri adeta 'pes' dedirtiyor. Aydın Efeler ilçe merkezinde eğitim veren Efeler Lisesi'nde bugün sabah okula geç kaldıkları gerekçesiyle öğrencilerin büyük bir çoğunluğu okula alınmadı.

Doğu’da öğretmenler, batıda veliler yalvarıyor Efeler Lisesi’nde idarenin sert tutumu ‘pes’ dedirtti

Bir zamanlar eğitimde Türkiye’nin en başarı illeri arasında yer alan ancak son yıllarda eğitim kalitesi sürekli düşen Aydın’da bazı okullarda öğretmen ve idarecilerin tutumu öğrenci ve velileri adeta ‘pes’ dedirtiyor. Aydın Efeler ilçe merkezinde eğitim veren Efeler Lisesi’nde bugün sabah okula geç kaldıkları gerekçesiyle öğrencilerin büyük bir çoğunluğu okula alınmadı.
Öğretmen ve idarecilerin sert tutumu karşısında ne yapacağını şaşıran pek çok veli, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yardım isteyerek okul idaresinin bu tavrı ile öğrencileri okulu sevdirmek yerine nefret ettirdiğini belirtti. Cumhuriyet Bayramı’nın 96. Yılını kutlayan öğrenciler bugün sabah saatlerinde Efeler Anadolu Lisesi’nde eğitim öğretime devam etmek için okullarına gitti. Alışkanlık gereği pek çok öğrenci ders saatine göre kendisini ayarlarken, Çarşamba günü törene alışık olmayan pek çok öğrenci dersten daha erken başlayan törene geç kaldı. Adeta ceza kesercesine okul giriş kapısını kapattıran Efeler Anadolu Lisesi idaresi, önemli dersi olduğunu belirtip derse girmek için yalvaran öğrencileri tersleyerek derse almadı.
Veliler de okula akın etti
Çocukları derse alınmayan birçok veli de okula gelerek okul idaresinin bu sert tutumundan vazgeçip öğrencileri derse alması için idarecilere yalvardı. Öğrenci ve velilere karşı sert tutumuna devam eden Aydın Efeler Lisesi idaresi, öğrencilerinin bu tutumu üzerine bazı veliler tepki gösterip çocuklarını okuldan alıp gitti.

“Bu ülkede kanun ve kurallara uyana eziyet ediliyor”
Okul idaresinin çocuklara karşı olan sert tutum ve tavırlarının asla bir eğitimciye yakışmadığını belirten bazı veliler, “Eğitimcilerin bu tutumu öğrencileri okuldan ve eğitimden soğutuyor. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün veya Milli Eğitim Bakanlığı’nın Efeler Lisesi’nin bu uygulamasından haberi var mı bilemiyoruz ama bu ülkede kanun ve kurallara uyana eziyet ediliyor. Doğu’da ve bazı kırsal kesimlerde çocuklarını okula göndermeyen velilere devlet tarafından özel teşvikler veriliyor. Öğretmenler evlere gidip velilere yalvararak öğrencileri okula getirtiyor. Biz Aydın’da çocuklarımızın derse alınması için Efeler Anadolu Lisesi Müdürlüğü’ne yalvarıyoruz. Bu çocukların pek çoğu bu okula devlet tarafından sınavla yerleştirildi. Köylerde 3 kilometreden uzak olan yerlere Milli Eğitim ücretsiz özel servis gönderiyor. Şehirde bizim çocuklar 45 kilometre uzaktan geliyor. Pek çok velinin servise verecek parası yok. Bazı öğrenciler koşarak bazı öğrenciler de şehiriçi minibüsleri ile okula yetişmeye çalışıyor. Öğretmenlerden anlayış beklerken, takındıkları aşağılayıcı tavır ve sert tutum nedeniyle şikayetçiyiz” diyerek Efeler Lisesi’nin bu uygulamasına tepki göstererek durumdan şikayetçi oldular.
Duruma isyan eden pek çok veli, okul idaresinin bu tutumu nedeniyle Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne arayıp yardım istedi. Bunun üzerine Aydın İl Milli Eğitim Müdürülüğü tarafından Şube Müdürü Murat Demirci görevlendirilip okula gönderildi. Evden derse diye çıkıp okula alınmadığı için bir çok öğrencinin sokakta kaldığı olaya kesinlikle tasvip etmediklerini belirten Aydın İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Demirci, "Öğrenci velileri bizi arayınca hemen duruma müdahale edip öğrencilerin okula alınmasını sağladık. Şimdi de okula gidip durumla ilgili çalışma yapıyoruz" dedi.

AYDIN

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:53
  • AKŞAM 18:20
  • YATSI 19:37
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