Aydın'da fener alayında 500 metrelik Türk bayrağı açıldı

- AYDIN'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı kortejine katılanlar, 500 metrelik Türk bayrağı taşıdı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için dün akşam fener alayı düzenledi. Fener alayına, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti İl Başkanı Cemal Sarı, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki tarihi Taş Köprü'den başlayan yürüyüşte fenerler yakıldı, el ele veren binlerce Aydınlı, 500 metrelik Türk bayrağı taşıdı. Yürüyüş, Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda son buldu. Etkinlikte konuşan Başkan Çerçioğlu, "Düzenlediğimiz büyük Cumhuriyet yürüyüşüyle bir kez daha birlik ve beraberliğimizi perçinledik. Cumhuriyetin, ne zorluklarla kurulduğunu ve bugünlere geldiğini hepimiz biliyoruz. Bugün burada demokrasimizi taçlandıran ve 100 yaşına yaklaşan Cumhuriyete sahip çıkmak için bir araya geldik. Cumhuriyeti bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyetimizin 96'ncı yaşı kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet" dedi.



AYDIN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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