Koçarlı’da Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği

– Türkiye için 81 ilde eş zamanlı olarak “11 milyon fidan dikimi” etkinliği, kapsamında, Koçarlı’da fidanlar toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı olarak “11 milyon fidan dikimi” etkinliği, Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile her yıl 11 Kasım “Milli Ağaçlandırma Günü” olarak kutlanacak. Bugün gerçekleştirilen törenle Koçarlı Cumhuriyet Ortaokulunda gerçekleşen Milli Ağaçlandırma Günü’nün ortak mesajı “Geleceğe bırakılan en nadide miras yemyeşil bir doğadır” oldu.



Cumhuriyet Orta Okulunda gerçekleşen törene Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik, Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İlçe Jandarma Komutanı Arifcan Azizo, Orman İşletme Şefi Mustafa Kurşunluoğlu, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Orman İşletme şefi törende yaptığı konuşmada, Doğaya dikilen her bir ağacın önemine değinerek proje ile ilgili öğrencilere detaylı bilgiler verdi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Ben bugün burada bir Belediye Başkanı olarak değil, Ziraat Mühendisi olarak konuşuyorum. Her bir ağaç bana göre altın değerindedir. Korunmalıdır ve sahip çıkılmalıdır. Biz Koçarlı ilçesi olarak zaten doğamıza ve ağaçlarımıza gereken önemi veren bir ilçeyiz. Bu anlamlı günün Hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.



Ormanlarımız ve yeşil bir doğanın geleceğe bırakılacak en büyük miras olduğunu belirten Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik ise, “Bir ağacın olgunlaşması uzun yıllar sürüyor. Çevreye ve insana faydaları saymakla bitmeyen ağaçlarımız siz öğrencilerimizin geleceğe bıraktığı bir miras olacaktır” dedi.

Etkinlik protokol üyeleri ve öğrencilerin fideleri toprakla buluşturması ile sona erdi.

