ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret saatleri değişti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hasta ziyaret saatlerinde değişikliğe gidildi.
ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hasta ziyaret saatlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi adına saat değişikliği yapıldı. Hasta ve hasta yakınlarının mağdur olmamaları için hastanenin sosyal medya hesaplarından yeni saatler duyuruldu.
Yapılan yeni düzenlemeye göre öğleyin 12.0013.00 akşam ise 18.0019.00 arasında hasta ziyareti yapılabilecek.
AYDIN
18 Kasım 2019 Pazartesi
- İMSAK 06:20
- GÜNEŞ 07:44
- ÖĞLE 12:59
- İKİNDİ 15:40
- AKŞAM 18:03
- YATSI 19:22