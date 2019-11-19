Boğasının saldırısına uğrayan öğretmen öldü

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- AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, beslediği yaklaşık 1 tonluk boğanın saldırısına uğrayan öğretmen Reşat Aslım (53), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

Yenipazar ilçesindeki Merkez Ortaokulu'nda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Reşat Aslım, pazar günü güreşler için beslediği boğanın bakımını yaparken, hayvanın saldırısına uğradı. Aynı zamanda kendisine ait arazilerde çiftçilik de yapan Aslım, boğanın boynuz darbeleriyle yere yığıldı. Ağır yaralanan Aslım, yakınlarının çağırdığı ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Reşat Aslım, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.



AYDIN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:21

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