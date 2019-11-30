Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 Atlas Global Yeşilyurt: 3

Venüs Sultanlar Ligi takımlarından Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Atlas Global Yeşilyurt’a 30 mağlup oldu.
Venüs Sultanlar Ligi 11. Hafta müsabakasında, Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Atlas Global Yeşilyurt’a 30’lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla Aydın’ın Sultanları, son 6 maçta 5’inci yenilgisini almiş oldu.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Yavuz Akdemir, Turgut Uzun Çakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Plak, Balkestein, Ezgi, Meryem, Bihter, Hande Berra, Erçe, Selin, Semra, Cansu, Ecem, Sobolska, Duygu
Atlas Global Yeşityurt: Buket, Tuğba, Alexia, Derya Cebecioğlu, Ayça, Nicole Elif, İrem, Derya Güç, Şule, Tuana, Gözde, Damla, Arzum
Süre: 79 dakika (26,25,28)
AYDIN
30 Kasım 2019 Cumartesi
- İMSAK 06:31
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