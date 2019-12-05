Serçeköy’de yollar yenileniyor

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"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Serçeköy Mahallesi’nde yol yenileme çalışmasına başladı.

Efeler genelinde yoğun çalışma sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde yeni yol yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin içme suyu şebekesi için çalışma yaptığı Serçeköy Mahallesi’nde yol ve kaldırım bakımonarım işlemleri için kolları sıvadı. İş makineleri ile eski taşları söken ekiplerin, ASKİ’nin çalışmasının ardından kazılan bölgelerde yenileme çalışması yapacağı bildirildi.

İş birliği içinde özverili çalışmalar gerçekleştiren ekipler, çevreye verilen rahatsızlığı en aza indirmek adına büyük bir titizlik gösterdi. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte mahallenin yepyeni bir görünüme kavuşacağı bildirildi.

AYDIN 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:35

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