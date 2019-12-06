İŞKUR’un hibe desteğiyle hayaline bir adım daha yaklaştı

– Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, İŞKUR’un sağladığı hibe desteğinden yararlanan Duran Özcoşkun, hayalini kurduğu peksimet imalathanesine kavuşmaya bir adım daha yaklaştı.

İŞKUR tarafından engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaya yönelik olarak verilen hibe desteğinden faydalanmaya hak kazanan Duran Özcoşkun ile Kuşadası Hizmet Merkezi arasında sözleşme imzalanmıştı.

Hibe desteği projesinin ikinci aşamasına geçen Duran Özcoşkun’nun peksimet imalatı üzerine kuracağı iş yeri için gerekli malzemeler alındı. Bu sayede eski bir hükümlü olan Özcoşkun, hayallerine bir adım daha yaklaşmış oldu.

Duran Özcoşkun, kendi işinin patronu olma yolunda bir adım daha attığı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi. Özcoşkun, İŞKUR’a ile devlete engelli ve eski hükümlülere bu imkanı sağladığı için minnettar olduğunu belirtti.

Hizmet Merkezi Müdürü Adnan Gönençer ise, kurulacak işyerinin Kuşadası’ndaki engelli ve eski hükümlüler için örnek bir proje olacağını ifade etti. Duran Özcoşkun’a iş hayatında başarılılar dileyen Gönençer, engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik 2020/1. dönemde kendi işini kurma projeleri için son başvuru tarihinin 18 Aralık 2019 olduğunu hatırlattı. Gönençer, hibe desteğinden faydalanmak isteyenleri Kuşadası Hizmet Merkezine davet etti.

AYDIN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:36

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