Başkan Özcan; “Kanuna uymamak marifet midir?”

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Büyükşehir Belediyeler Yasası ile Aydın Büyükşehir Belediyesine devredilen Nazilli Otogarıyla ilgili olarak sonuçlanan yargı sürecini değerlendirdi.

Başkanlık makamında düzenlediği basın toplantısında Nazilli Belediyesini 102 milyon TL borçla devraldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “İller bankasından gelen payımız 2 milyon 100 bin TL civarında. Kasım ayında da yüzde 36’lık kesinti yapıldı. Vergi dairesi de alacakları için belediyemize geldi. Yaklaşık 8 yıl önceki 22 milyon 700 bin TL olan pirim borçlarının tahsilini istediler. Bunların hepsinin ödenmesi gerekiyor. Tüm kesintilerden sonra iller bankasından bize kalan para 2 milyon 100 bin TL. Mevcut kadromuzun bize olan maliyeti 5 milyon 100 bin TL. Kısacası ayda 3 milyon TL’lik bir açık var. Bizim bunlara çözüm bulmamız ve belediyeyi en iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor. Herkesin de sürece dahil olması gerekiyor. Herkesin bu durumu bilmesini istiyoruz. Biz kimseye cevap vermek niyetinde değiliz. Kimsenin de siyaset gündeminde kalması için payanda olacak değiliz. Kim ne yapmak istiyorsa yapsın ama bizim işimize de karışmasın. Biz Nazilli halkının 31 martta verdiği yetkiyle göreve geldik. Borçlu bir belediye devraldığımız için tasarruf yaparak devam etmeye çalışıyoruz” dedi.



“Kanunlara uymamak marifet midir?”

Belediyede çay ocağının sıfır TL bedelle verildiğini, kentlerinin ise aynı yeri ihale ile 56 bin TL’ye verdiklerini belirten Başkan Özcan, “Bizler vatandaşımızın her şeyin doğrusunu bilmelerini istiyoruz. Biz büyükşehirle aynı yönde, kavgasız şekilde birlikte hizmet üretmek istiyoruz. Büyükşehir belediyesinin eski yönetime açmış olduğu otogar davasında karar çıktı. Bunula alakalı hem muhtar hem de eski belediye başkanı ceza aldı. Şunun bilinmesini istiyoruz; öyle söylenildiği gibi otogarın tapusu halen Nazilli Belediyesindedir ve devredilmemiştir. Kullanım hakkı Büyükşehir Belediyesindedir. Ben hukukçuyum ve kanunlara uymak zorundayım. Kanunlara uymamak marifet midir? Övünülebilecek bir şey midir? “Ben uyuşturucusu satıcısıyım. İnsanları rahatlattım” demekle aynıdır. Bu marifet değildir. Kanunlara aykırı davranışın övünülmesi de suçtur. Sadece bu da değil SGK’nın bize gönderdiği yazıya göre Nazilli Belediyesinin yapmış olduğu usulsüz ödemeler var. Yasa gereği borcu yoktur yazısı alınması gerekirken 5 milyon 641 bin 700 lira 044 kuruş usulsüz ödeme yapmış ve kamu alacağını kötü ödeme yaparak zarara uğrattınız diyerek bizden de istiyor ve her gün faizi işliyor. Daire müdürünün uyarı dilekçesine rağmen ödeme yapılmıştır” dedi.



“Nazilli milliyetçisiyseniz bu parayı ödeyin”

Başkan Özcan son olarak, “Nazilli milliyetçiliğinden bahsedenlere cevabım; eğer Nazilli milliyetçisiyseniz bu parayı ödeyin. Bu haksız olan borcu Nazilli halkına yükleyemezsiniz. Bu kadar hata yaparak Nazilli Milliyetçisiyiz diyemezsiniz. Gereken her türlü idari, adli soruşturmanın yapılması için süreç başlamıştır. Yasanın dışında da hiçbirşey yapmak durumunda değiliz” dedi.

