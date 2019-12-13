Aydın Valiliği’nden kış lastiği uyarısı

– Aydın Valiliği, kış lastiği zorunluluğu bulunmamasına rağmen yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların olası trafik kazalarının önüne geçebilmesi için kış lastiği kullanmalarını tavsiye etti.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada; “Her yılın 1 Aralık1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur. Kış lastiği kullanılması zorunlu olduğu halde kullanmayan işletenler için, K.T.K’nun 65/a maddesi gereğince 2019 yılı için 625 lira para cezası uygulanıyor. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanarak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2020 itibariyle güncellenecek.

Aydın Valiliğimizce ilimiz sınırları içerisinde kış şartları göz önüne alınarak 09 Aralık 2019 tarihli Valilik Olur’u gereği şehiriçi yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetleri ile ilgili yapılan denetimlerde 01 Aralık 2019 ile 01 Nisan 2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere kış lastiği takma zorunluluğu aranmamaktadır. Ancak ilimizde kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamakla birlikte özellikle yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların kış lastiklerini kullanmaları soğuk havalarda yol tutuşunu arttıracağından ve kaymaya dayalı olası trafik kazalarının önüne geçebileceğinden, araç sahipleri tarafından tercih edilmesi kendi menfaatlerine olacaktır” denildi.

AYDIN 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:41

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