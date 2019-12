Türkiye’nin ilk derin dondurucu ve yine ilk A++ enerji sınıfına sahip derin dondurucu üreticisi olan Uğur Soğutma, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Uğur Soğutma yetkili bayiler toplantısını Antalya’da gerçekleştirdi. Türkiye’nin dört bir yanından aileleri ile toplantıya katılan yetkili bayilerle 2020 yılının hedefleri görüşüldü.

Antalya’da bir otelde gerçekleştirilen ve 12 Aralık günü başlayan “Birlikte olunca her şey yolunda” konseptli büyük toplantı 15 Aralık pazar günü sona erdi. Bayiler toplantısında her geçen gün büyüyen “Uğur” ailesinin birer parçası olan bayilerle 2020 yılının hedefleri paylaşıldı.

2020 yılının hedeflerinin 360 derece tartışılıp, paylaşılan organizasyona Türkiye’nin dört bir yanından 600’e yakın bayi sahipleri ve aileleri katıldı. Toplantıda gelecek yılın daha verimli geçmesi için hedefler belirlenirken Uğur Soğutma ürün ailesine yeni katılan ürünlerle birlikte soğutma sektöründeki liderliği daha da perçinlenmenin planları yapıldı.

Açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Talip Takmaklı’nın yaptığı toplantıda, Pazarlama Grup Yöneticisi Ahmet Aysan ve Yurt içi Satış Koordinatörü Erdoğan Ulaş da söz aldı. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Talip Takmaklı “Amacımız sizlerden de gelen talepler doğrultusunda ürün yelpazemizi zenginleştirmek ve satışlarımıza pozitif katkı sağlayacak olanakları siz değerli bayilerimize ve tüketicilerimize sunmaktır. Bu çerçevede, 2020 yılı için ilk adımımızı Toshiba markalı ürünlerin lansmanını yaparak atıyoruz” diyerek sürpriz açıklamalarda bulundu. Ayrıca, toplantılarda Yurt İçi Satış Koordinatörü Erdoğan Ulaş yaptığı konuşmalarda 66 yıllık firma kültürü ve mirasından bahsetti.

2020 yılına ait yeni ürünlerin ve Uğur Soğutma’nın ürün gamının da bir parçasının sergilendiği bayi toplantısında, ürünler ve fuaye alanı bayiler tarafından büyük ilgi topladı.

Gelecek yılının planlarının yapıldığı toplantıda, büyük bir aile olan Uğur Soğutma firmasının bayileri ve yetkilileri keyifli geçen toplantının son gecesinde düzenlenen görkemli bir galada yılın yorgunluğunu atarken sürpriz hediyeler de dağıtıldı. Bayiler, aileleri ve Uğur çalışanlarının katıldığı gala gecesinde sahne alan Sinan Özen herkese güzel bir gece yaşattı.

1954 yılında Aydın’ın Nazilli ilçesinde dondurma makineleri imalatıyla başladığı serüvende Uğur Soğutma’nın bugün, 220 bin metrekare faal kapalı alana sahip ana fabrikası, 91 bin metrekare kapalı alana sahip Nazilli Organize Sanayi fabrikası, toplam 2000’den fazla çalışanı, 850’nin üzerinde satış noktası, 240’dan fazla Uğur Yetkili Servis Merkezi ile 5 kıtada 146 ülkeye yarım asrı aşan tecrübesi ile hizmet verdiği belirtildi.

