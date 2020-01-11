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Vali Köşger, gazeteciler ile yemekte buluştu

İHA

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen akşam yemeğinde Aydın'da görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

Vali Köşger, gazeteciler ile yemekte buluştu

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen akşam yemeğinde Aydın’da görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.
Gazeteciler ile buluştuğu yemekte, medyanın her ülkede mutlaka bulunması gereken elzem bir kuruluş olduğunu ifade eden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “Aydın’da sizler gücünüzün yettiği kadar bu işi ifa ediyorsunuz. Şehrimiz adına yaptığınız bu kutsal vazifeden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte Aydın’ı da, Türkiye’yi de daha iyi noktalara taşıyacağız” diye konuştu.
“Paşa Yaylası için girişimlerimiz devam ediyor”
Vali Köşger, konuşmasının ardından gazetecilerin Aydın’la ilgili sorularını cevapladı. Vali Köşger, Aydın’ı daha iyi getirebilmek için uğraş verdiklerini belirterek, Paşa Yaylası’nda bulunan ve atıl durumda olan otel alanı ile ilgili olarak “Aydın’da uyuşturucuya çok ciddi bir bağımlılık var. Onun rehabilitasyonuyla ilgili bir çalışmaya ihtiyacımız var. Biz bu bahsettiğiniz Paşa Yaylası bölgesindeki otelin olduğu yerde bir çalışma yapabilir miyiz diye üzerinde çalıştık. Ya da bu alanın Gençlik Spor Merkezi olarak kullanılabilir mi ona baktık. Sonuç olarak, tesis ve ulaşım konusunda bir takım sıkıntılar var. Bu olumsuzluklara rağmen gene de yılmadık, girişimlerimiz devam ediyor. Birkaç firma ile görüşüp tekliflerimizi sunduk. Artık önümüzdeki sürece bakacağız” dedi.
“Öncelik Aydınlı yatırımcıların”
Aydın’daki yatırımlar ile ilgili olarak çalışmaların devam ettiğini ifade eden Vali Köşger, “ Adnan Menderes Müzesi hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşallah bu yıl içinde açacağız. Kadıköy’deki organize sera bölgesi hızla ilerliyor. Oradaki süreci yürüteceğiz. 750 dekar bir alandan oluşuyor. Hemen yanında yine hazine arazileri var. Aydın dışından iş adamları gelip yer talebinde bulunuyor. Ancak benim görüşüm, Jeotermal bu toprakların altından çıkıyor, bu şehrin zenginliği. Bu şehrin ahalisine öncelik verilmeli ve fayda sağlaması lazım. Aydın’ın müteşebbislerine öncelik vererek, o alanda ne yapabileceklerse yapsınlar. Bu 750 dekarlık alanda 750 kişi iş sahibi olacak. Tabi bu alanın yanında yan ürün sanayinde de yapılacak olan istihdamlarla bu sayı artacak” dedi.
“Organize Balıkçılık Bölgesi”
Didim’de kurulması planlanan Organize Balıkçılık Bölgesi ile ilgili olarak konuşan Vali Köşger, “Didim’le Kuşadası arasında atıl bir bölge var. Oraya Organize Balıkçılık Bölgesi yapılması ile ilgili fizibilite çalışması yürütülüyor. Bu fizibilite çalışmasını bana değil, Didim’e gidip anlatılacak şekilde, Didim’de bu işe karşı çıkan bütün tarafların huzurunda bu konunun anlatılması gerekir” diye konuştu.
“Aydın’ın sıçrama yapması lazım”
Aydın tarımla gelebileceği noktaya geldğini ve artık sıçrama yapması gerektiğini ifade eden Vali Köşger, “ Ancak istatistiklere baktığımız zaman Marmara’dan Hatay’a kadar tüm vilayetler içinde kişi başına düşen gayri safi milli hasılası en düşük il Aydın. Aydın’ın bir sıçrama yapması lazım. Şimdiki gibi olduğu yerde patinaj yapıp durması ile daha da geriye düşecek. Sıçrama yapması için katma değer oluşturacak ürünlerde mevcut kapasitesini arttırarak kullanması gerekir. Bunu termalle, turizmle, ticaretle birleştirip bir sinerji ortaya çıkarması lazım. Tabi bunları yaparken de Aydın’ın ilk önce bütün tarafların mazaret üretmeden birlikte hareket etmesi gerekir” dedi.

AYDIN

11 Ocak 2020 Cumartesi

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