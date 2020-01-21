Kuşadası'nda 11 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

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- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında 4 ayrı suçtan kesinleşmiş 11 yıl 10 ay 5 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi U.T., polis tarafından yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak ve uyuşturucu satın almak ve cezaevinden firar etmek suçlarından hakkında 11 yıl 10 ay 5 gün hapis cezası bulunan U.T.'nin Kuşadası'na geldiğini belirledi. U.T., teknik ve fiziki alındı. Takibin ardından U.T., dün, Davutlar Mahallesi'nde gezerken yakalandı. U.T.'nin üzerindeki aramada bir miktar uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.T., tutuklandı.



AYDIN 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:49

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