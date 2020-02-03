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AK Partili Mustafa Savaş’tan Ör-Koop’ta incelemelerde bulundu

İHA

– Aydın'ın Nazilli ilçesinde kurulduğu 1979 yılından bu yana yaptığı faaliyetlerle üretici ve çiftçinin yanında yer alan Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne (ÖrKoop) bir övgü de AK Parti Aydın Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Mustafa Savaş'tan geldi. Savaş, "Tarım alanında yatırımları ile bölgesine öncü ve çiftçisine destek olan ÖrKoop yönetimini kutluyorum" dedi.

AK Partili Mustafa Savaş’tan Ör-Koop’ta incelemelerde bulundu

– Aydın’ın Nazilli ilçesinde kurulduğu 1979 yılından bu yana yaptığı faaliyetlerle üretici ve çiftçinin yanında yer alan Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne (ÖrKoop) bir övgü de AK Parti Aydın Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Mustafa Savaş’tan geldi. Savaş, “Tarım alanında yatırımları ile bölgesine öncü ve çiftçisine destek olan ÖrKoop yönetimini kutluyorum” dedi.

Bir dizi ziyaret ve inceleme için Aydın’ın Nazilli ilçesine gelen AK Parti Aydın Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Mustafa Savaş, beraberindeki Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü, AK Partili ilçe yöneticileri ve partilileri ile ÖrKoop’u ziyaret etti. Nazilli’deki süt işleme tesislerinin ardından Kuyucak’taki soğuk hava deposu ve yem tesisine geçen Milletvekili Savaş ve beraberindekilere ÖrKoop Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal ve Yönetim Kurulu Üyeleri ev sahipliği yaptı. Tesisleri gezen Milletvekili Savaş, başarılı çalışmalarından dolayı ekibe övgüler yağdırdı.

ÖrKoop Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, ziyaretlerinde dolayı konuklarına teşekkür ederek, “Kooperatifimiz bünyesinde şu an paketleme çalışmaları da başlamış oldu. Paketlemede çalışan 15 personelle birlikte Tarık Kredi Kooperatifi ve kendi ürünlerimizi paketliyoruz. İleriki dönemlerde de farklı ürünlerin de paketlenebilmesi için Tarık Kredi Kooperatifi ile sözleşme yapacağız. İnşallah organik ürünlerin paketlenmesi konusunda ÖrKoop olarak elimizden geleni yapacağız. Bu konuda bizlere destek veren başta Mustafa Savaş vekilimiz olmak üzere çok değerli vekillerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Bu bölgenin çiftçisinin süt üretimi yanında birçok tarımsal ürünü var. Biz bunlara da destek vermeyi amaçlıyoruz. Destek aldığımız sürece bu kooperatif daha fazla sektöre hizmet vererek bölge tarımına destek olabilir” dedi.

ÖrKoop’u başarılı çalışmaları nedeniyle kutlayan Mustafa Savaş, “ÖrKoop Yönetim Kurulu ve çok değerli üyelerinin emeklerinin karşılığını bugünkü ziyaretimizde yerinde gördük. Çok değerli başkanıma ve ekibine emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kooperatifçiliğin güzel bir örneğini burada gösteriyorlar. Üreticinin üretimi olan sütleri alıyorlar, işliyorlar, tereyağı, peynir gibi birçok ürün elde ederek pazarlıyorlar. Bunun yanında kurdukları yem fabrikası ile soğuk hava tesisi ile yine üreticiye destek olmaya devam ediyorlar. Bizler bu nedenle çok mutluyuz. Tabi bu tür örnek kooperatiflerin sayısını da artırmak zorundayız. Üretmek yetmiyor. Tarlada üretileni fabrikaya taşıyabilmek, fabrikada bunu işleyerek paketleyebilmek ve markalı ürün haline getirebilmek zorundayız. İşte bu durumda ancak Pazar kazanabiliriz. Çünkü tarlada üreterek sadece karnımızı doyururuz. Bu güzel örneği yerinde gördük. Gurur duydum. Burada en az 200 kişi çalışarak istihdam sağlanıyor. Tarım kenti olan ilimizin tarımsal potansiyelini değerlendirmek adına bu tür faaliyetlerin artması ve çok çalışmamız gerekiyor. Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü olarak bilinen bu verimli toprakları hep birlikte daha verimli hale getirerek ekonomik kazanca dönüştürmemiz gerekiyor” dedi.

AYDIN

03 Şubat 2020 Pazartesi

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