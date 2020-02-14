Aydın Yerel Haberleşme Grubu toplantısı düzenlendi

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30 Mart1 Nisan tarihleri arasında Aydın’da yapılacak “Uluslararası deprem tatbikatı” öncesi haberleşme hizmet grubu toplantısı düzenlendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Telekom İl Müdürlüğü başkanlığında yapılan toplantıya, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Acil Afet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, PTT Müdürlüğü, Tarım, Orman ve Köy işleri Müdürlüğü, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti ve TRAC Aydın ve Nazilli şubeleri katıldı.

26 Çalışma grubundan biri olan haberleşme çalışma grubu, Aydın’da yapılacak tatbikatta hem yerel hem de ulusal düzeyde ekiplerin haberleşme ve iletişim senaryoları üzerine fikir alışverişinde bulundu.

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