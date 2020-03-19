Milletvekili Savaş öğrencilere incir ikram edecek Öğrenciler Aydın inciri ile güçlenecek

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, okulların tekrar açılmasıyla birlikte ilk teneffüsün 40 dakika olacağının müjdesini veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a 81 ildeki öğrencilere incir ikram etme sözü verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabından yaptığı, "Çocuklar, evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" paylaşımına Aydın'dan da destek geldi.

AK Parti Aydın Milletvekili Savaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla öğrencilere Aydın'ın yöresel ürünü incir ikram etme sözü vererek Bakan Selçuk'tan liste istedi. Savaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un, öğrencilerimize uzun teneffüs hediyesine biz de incirimizle destek veriyoruz. Bereketli topraklarımızda yetişen, bağışıklık sistemini güçlendiren, her derde deva incirimizden, 40 dakikalık teneffüste öğrencilerimize ikram etmek istiyoruz. 81 ilden 81 okulumuzun listesini bekliyoruz."

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