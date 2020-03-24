Nazilli Belediyesi’nden Korona virüs ile mücadelede örnek çalışma

Nazilli Belediyesi, yeni tip Korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında Belediye Meydanı, Koca Camii önü, İstasyon Meydanı ile Salı pazarının giriş ve çıkış noktalarına dezenfeksiyon stantları yerleştirdi.

Yeni tip Korona virüs ile mücadelede sergilediği örnek çalışma ile vatandaşların takdirini toplayan Nazilli Belediyesi, insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlara dezenfeksiyon stantları yerleştirdi.

İlçenin en kalabalık alanlarından biri olan Salı Pazarı’na giderek vatandaşlara stantları tanıtan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Pazaryerlerimiz, vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarını karşıladığı önemli temin noktalarından bir tanesi. Ayrıca insan yoğunluğu en fazla olan noktalardan bir diğeri. Bu alanlarda hijyenin sağlanması, bölgenin dezenfekte edilmesi belediyemiz tarafından sağlanıyor. Pazar alanımız kurulmadan önce dezenfekte edildiği gibi aynı işlem açıldıktan sonra da devam etmektedir. Pazarımızın kurulduğu zaman zarfında da vatandaşlarımızın ve esnafımızın el hijyeninin sağlanması amacıyla da dezenfekte sıvılarımızı özel hazırlanan aparatlara monte edilmiş vaziyette vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Tüm vatandaşlarımızın bu noktada büyük bir hassasiyet göstereceğine inanıyorum. Pazarımızın giriş, çıkış ve orta noktalarında dezenfeksiyon stantlarımız mevcut” diye konuştu.

Belediye Meydanı, Koca Cami önü, İstasyon Meydanı ile Salı pazarının giriş ve çıkış noktalarına yerleştirilen stantların kişisel hijyenin sağlanması ve halk sağlığının korunması noktasında büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Özcan; “Hem esnafımız hem de vatandaşlarımız bunları kullandıkları sürece hem kendi sağlıklarını hem de sevdiklerinin sağlığını koruyacaklardır. Zor ve hassas dönemlerden geçiyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle hijyen kurallarına dikkat etmelerini önemle rica ediyorum” sözlerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.