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Başkan Necip Saraç'tan kooperatif ortaklarına borç öteleme müjdesi

İHA

3. Bölge AydınMuğla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Necip Saraç, ortakların kredi ertelemesinin yanı sıra 25 bin TL limitli 36 aya kadar vadeli kredi kullanabileceklerini belirtti.

Başkan Necip Saraç'tan kooperatif ortaklarına borç öteleme müjdesi

3. Bölge AydınMuğla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Necip Saraç, ortakların kredi ertelemesinin yanı sıra 25 bin TL limitli 36 aya kadar vadeli kredi kullanabileceklerini belirtti.
Korona virüs salgını önlemleri kapsamında zor günler geçiren esnaf ve sanatkarın kredi borcu erteleme işleminin yapılabilmesi için beklenen Cumhurbaşkanı Kararının Resmi Gazetede yayımlandığını belirten Birlik Başkanı Necip Saraç, “Bu karara göre; yaşanan korona virüs salgını nedeniyle işleri veya işletmesi zarar görenlerin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerimiz kefaletiyle veya doğrudan Halk Bankasından 31 Mart 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları kredilerin 1 Nisan 30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olan taksitleri 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecek ve bu doğrultuda kalan tüm taksitleri de 3 ay süreyle ötelenecektir. Ayrıca, bu karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacaktır” dedi.

25 bin TL’ye kadar 36 ay vadeli kredi
Zor günler geçiren esnaf için can suyu niteliğinde yeni bir kredi paketinin daha devreye alındığına işaret eden Başkan Saraç, “Öte yandan, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan esnaf ve sanatkarlara Halk Bankasınca doğrudan kullandırılacağı duyurulan 25 bin TL limitli, 36 aya kadar vadeli kredi, alınan yeni bir kararla, kooperatiflerimiz kefaletiyle de kullandırılabilecektir. Bu kredi, kooperatif kredi şahıs limiti dahilinde ve hali hazırda kullandırmış olduğumuz işletme veya yatırım kredileriyle aynı kesintiler yapılarak kullandırılacaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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