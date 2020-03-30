Sağlık çalışanlarını temsilen mikro 'Doktor X' heykeli



Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, dünyaca ünlü mikro minyatür sanatçısı Necati Korkmaz, koronavirüs salgınına karşı gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanlarına fedakarlığına dikkat çekmek için 'Doktor X' adını verdiği 2 milimetre boyutunda heykel yaptı. Eserini salgın hastalıktan korunmanın en etkin yollarından olan 'Evde kal, sağlıklı kal' çağrısına uyarak 11 günde tamamladığını belirten Korkmaz, "Doktor X, sağlık çalışanlarının dünyada virüse karşı verdiği amansız mücadeleyi temsil ediyor" dedi.

Türkiye'nin tek, dünyanın ise 3 mikro heykeltıraşından biri olan Necati Korkmaz, koronavirüse karşı hayatlarını tehlikeye atarak çalışan sağlık personelinin fedakarlığına dikkat çekmek için 'Doktor X' adını verdiği 2 milimetre boyutunda bir heykel yaptı. Korkmaz, eserini 11 günde tamamladı. Kuşadası Belediyesi'nin verdiği destekle ilçede kurulan 'Necati Korkmaz Mikro Minyatür Müzesi'nde' sadece mikroskop ve büyüteçle görülebilen 40 eseri sergilenen Korkmaz'ın bu eseri, şırıngadaki bir iğnenin üzerine yerleştirildi. 'Doktor X' isimli heykelde, doktor, saç telinden yapılma mızrağı, koronavirüsü temsil eden figüre saplıyor.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINI TEMSİL EDİYOR'

Eseriyle ilgili bilgi veren Necati Korkmaz, "Eve kapanalı yaklaşık 15 gün oldu. Bu bir sorumluluk duygusudur, bir yurttaşlık görevidir. Evde otururken ne yapabilirim diye düşündüm. Sağlık çalışanı birçok arkadaşım İstanbul'un çeşitli hastanelerinde gecegündüz görev yapıyor. Ailelerini dahi görmeye gelemiyorlar. Bütün dünyada sağlık çalışanların durumu aynı. Bu eserimi yaparken mikroskop başında hiç bu kadar süre geçirmemiştim. Normal çalışma zamanımla yaklaşık 6 ayda yapacağım bir heykeli, 11 günde tamamladım. Doktor X bütün dünyadaki fedakar sağlık çalışanlarını temsil ediyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2020-03-30 11:19:24



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