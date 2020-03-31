Aydın Tabip Odası’ndan ‘koruyucu ekipman’ kampanyası

– Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu, sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman desteği sağlanması amacıyla kampanya başlattı.

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, yaptığı açıklamada; “Değerli Aydınlılar, yaşadığımız Korona virüs salgınında biz hekimler ve sağlık çalışanları olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabip Odamızın sınırlı bütçesiyle hekimlerimize kişisel koruyucu ekipman desteği sağlamaya çalıştık. Sahada hekimlerimizden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaçların çok fazla olduğu görüldü. Bu nedenle sağduyulu tüm vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız vardır. Yapacağınız katkılarla kişisel koruyucu malzeme alacağız. İlgili harcama bilgileri şeffaf şekilde www.aydintabipodasi.org.tr web adresimizde paylaşılacaktır. Desteğiniz için şimdiden teşekkür eder, sizlerin sağlığı için özveriyle çalışmakta olduğumuzu bildiririz. Sizlerin sağlığı bizim için önemlidir. Evde kal, sağlıklı kal” dedi.

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