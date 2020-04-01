(Görüntülü) Ateşi olan ilçeye giremiyor

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN'ın Söke ilçesinin giriş ve çıkışında güvenlik güçleri, vatandaşı kontrolden geçiriyor. Sağlık ekipleri vatandaşların ateş ölçerle ateşini ölçerken, ateşi yüksek olanlar hastaneye gönderiliyor.

Koronavirüs nedeniyle Aydın'ın tüm ilçelerinde polis ve jandarma ekipleri, arama noktalarında sağlık ekiplerinin de desteğiyle sıkı denetimler yapıyor. Söke ilçesinde ise Didim-Milas Karayolu üzerinde polis ve jandarma noktasında denetim gerçekleştiriliyor. İlçeye giren sürücüler ve yolcular, sağlık ekipleri tarafından ateş ölçer cihazı ile tek tek kontrol ediliyor. Yapılan kontrollerde ateşi yüksek olanlar, sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alınarak hastaneye gönderiliyor. DHA-Genel Türkiye-Aydın

2020-04-01 18:04:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.