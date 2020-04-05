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AK Partili Yavuz; “Vatandaşlarımız yurt dışından güvenle tahliye ediliyor”

İHA

AK Partili Yavuz; “Vatandaşlarımız yurt dışından güvenle tahliye ediliyor”

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, Cezayir’den getirilen 450 Türk’ün Efeler ve Söke ilçelerindeki yurtlara yerleştirildiğini belirterek; “Yurt dışındaki vatandaşlarımızın tahliyeleri güvenli şekilde yapılmaya devam ediyor” dedi.
Dünyayı etkisi altına alan Covid19 pandemisi ile ilgili olarak Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde mücadelenin kararlılıkla devam etmekte olduğunu belirten Metin Yavuz, “Bunun yanı sıra yurt dışındaki vatandaşlarımızın da canları bizler için kıymetli. Dışişleri Bakanlığımız vatandaşlarımızın tahliyelerini güvenli şekilde yapmaya devam etmektedir. Son olarak işçi olarak gittikleri Cezayir’den tahliye edilen 450 vatandaşımız ilimiz Efeler ve Söke’deki yurtlara karantina sürelerini doldurmak amacıyla yerleştirilmiştir. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın tahliyeleri ve KYK yurtlarına yerleştirilmeleri devletimizin kontrolü dahilinde yurdumuz genelinde farklı illerimiz ve ilçelerimizde yapılmaktadır. Bu tahliyesi yapılanlar içerisinde bizim amcamız, teyzemiz veya bir yakınımızda olabilir. Karantinaya alınmalarında huzursuz olunacak bir şey yok. Karantina süresi dolanların yapılan sağlık kontrollerinde virüs ile ilgili bir bulguya rastlanılmadığı takdirde zaten evlerine dönmeleri sağlanmaktadır. Virüse rastlanılan vatandaşlarımızın ise sağlık kurumlarımız da tedavilerine hemen başlanılmaktadır. Yapılan bu uygulama hem kendileri hem yakınları hem de toplumda yer alan diğer vatandaşlarımızın sağlığı açısından önem arz etmektedir. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın tahliyeleri sonrasında yurtlardaki karantina süreleri ile ilgili özellikle sosyal medya da bir takım yanlış bilgiler dolaşmaktadır. Bazı çevreler, Başkan Erdoğan liderliğinde yürütülen pandemiyle mücadelemizi provoke etme peşindeler. Bunun için gerçeklikten uzak yalan ifadeler ile özellikle sosyal medya da bir karalama kampanyası yürütmektedirler. Bunlara asla itimat etmemek gerekiyor” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızın, Covid19 pandemisi ile ilgili alınan tedbirlere uymaları ve yurtdışındaki vatandaşlarımızın tahliyeleri ile ilgili gelişmeleri resmi kaynaklardan takip etmeleri ve dikkate almaları bu salgın ile mücadelemizde son derece önemlidir” diyen Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tahliyeler ile ilgili son olarak, Dışişleri Bakanlığımız tarafından çalışmak üzere gittikleri Cezayir'den tahliye edilen 450 vatandaşımız, dün uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi. Vatandaşlarımızın burada yapılan sağlık kontrolleri sonrasında gruplar halinde güvenli bir şekilde otobüslere bindirilerek, ilimiz Efeler ve Söke ilçelerinde bulunan yurtlara yönlendirildi. Bu çerçeve de 160 vatandaşımız Söke, 290 vatandaşımız ise Efeler'deki KYK yurtlarına 14 günlük karantina sürelerini tamamlamak üzere yerleştirildi. Bu süre içerisinde vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Kızılay, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından karşılanacak olup, karantina süresinin ardından yapılacak sağlık kontrollerinde Covid19 virüsü ile ilgili bir soruna rastlanılmaması halinde vatandaşlarımız memleketlerine gönderilecektir. Aziz milletimiz müsterih olsun. Korona virüs ile mücadelemiz kararlılıkla devam etmekte olup, bu zorlu süreci yine birlikte aşacağız”

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