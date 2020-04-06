Cezaevi firarisi, saklandığı evde yakalandı

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Bahattin ALBAYRAK / ÇİNE (Aydın), (DHA)AYDIN´da, 10 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezasını çekmesi için konulduğu cezaevinden firar eden Özhan Şanlı (20), Çine ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Çine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 10 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Özhan Şanlı'nın Hamitabat Mahallesi´ndeki bir evde gizlendiğini belirlendi. Adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, Şanlı'yı kıskıvrak yakaladı. Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü´ndeki işlemlerinin ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği'ne teslim edilen Şanlı, cezaevine koyuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Çine Bahattin ALBAYRAK

2020-04-06 11:42:44



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