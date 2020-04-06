Kozalak toplamak isterken canından oldu

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Bahattin ALBAYRAK/KOÇARLI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, kozalak toplarken ağaçtan düşen Murat Yılmaz (45), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler ilçesinde terzilik yapan, evli ve üç çocuk babası Murat Yılmaz, bugün saat 11.00 sıralarında, koronavirüs salgını nedeniyle iş yerini kapatıp, Koçarlı ilçesinin kırsal Kızılcabölük Mahallesi´ndeki bahçesine gitti. Burada, kozalak toplamak için çıktığı çam ağacında, dengesini kaybeden Yılmaz, yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Yılmaz, ambulansla Karpuzlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yılmaz, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Koçarli Bahattin ALBAYRAK

2020-04-06 14:21:31



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