Yangında leylekler duman altında kaldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, gece yarısı sazlık alanda çıkan yangında yanan bölgenin yakınında bulunan onlarca leylek dumandan etkilendi. Havanın karanlık olması nedeniyle kaçamayan yavru leyleklerden bazıları uçmaya çalışırken elektrik tellerine takıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın dün gece saat 23.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle mahallenin artasında bulunan sazlık alanda meydana geldi. Kanalboyu adı verilen ve içerisinde su bulunmayan sazlık alanda çıkan yangına görenlerin itfaiyeye haber vermesi ile kısa sürede müdahale edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri yaklaşık 100 metreye yayılan sazlık yangınını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında etrafa savrulan küller ise tüm mahalleyi kapladı. Sazlık çevresindeki elektrik direklerinin tepesindeki yuvalarında yaşayan onlarca leylek ve yavruları ise dumandan etkilendi. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın söndürülürken kaçmaya çalışan bazı leylekler ise elektrik tellerine takıldı. Leylekler sağa sola kaçışarak canlarını kurtarmaya çalışırken birçoğunun tüyleri etrafa yayıldı. Kaçan leyleklerin akıbetinin bilinmediği olayda mahalle sakinleri duman kokusu ve etrafa yayılan küller nedeniyle zor anlar yaşadı. Olayda maddi hasar oluşmazken yangının kısa sürede kontrol altına alınması nedeniyle çevrede bulunan evler zarar görmedi.

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