Menderes'in hatırası, hayalini kurduğu yerde yaşatılacak

<br>Burhan CEYHANCemal YILDIRIM/KOÇARLI (Aydın), (DHA)MERHUM Başbakan Adnan Menderes´in, Yassıada günlerinde altında oturmayı hayal ettiği, memleketi Aydın´ın Koçarlı ilçesi Çine Çayı kenarında bulunan söğüt ağaçlarının olduğu yere inşa edilen müzede, son aşamaya gelindi.<br>Koçarlı ilçesinin kırsal Çakırbeyli Mahallesi'nde doğup büyüyen eski başbakanlarından Adnan Menderes, 1960 ihtilali sonrası tutuklu bulunduğu Yassıada günlerinde yanına gelen İçişleri eski Bakanı İbrahim Ethem Menderes'e, "Bizim siyasette ne işimiz var. Eğer buradan sağ kurtulursam, çiftliğime gideceğim. Çine Çayı kenarındaki söğüt ağaçlarının altında oturacağım. Aydın'a dahi gitmeyeceğim" şeklindeki sözleri yörede anlatılıyor. Adnan Menderes'in hayalini kurduğu ancak altında oturamadığı söğütlerin bulunduğu Çine Çayı kenarına inşası devam eden müzede son aşamaya gelindi. Müzenin yakın bir zamanda açılacağı belirtildi. Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 11 Mart 2019 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla temeli atılan 90 dönüm mera arazisi üzerine kurulan müzede, Adnan Menderes'e ait otomobili, çiftliğinde kullandığı traktörü ve kullandığı eşyaları sergilenecek. Müzede 2 yel değirmeni, 1 bina, 2 restoran, açık sergi alanı, otopark, organik ürün satış yerleri ile bir de cami olacak.<br>ÇİFTLİĞİNDE SESİZLİK HAKİM<br>60 dönüm arazi üzerine kurulu Adnan Menderes'in çiftliğinde ise sessizlik hakim. Başbakanlık yaptığı dönemde Aydın'a geldiğinde kaldığı, doğup büyüdüğü evi ise halen geçmişin izlerini taşıyor. Menderes ailesine ait 1200 dönüm ekili araziyi ise bölgedeki çiftçilik yapan vatandaşlar, kiralayıp pamuk, domates, mısır ve benzeri ürün ekerek geçimlerini sağlıyor.<br>'ÇOCUKKEN BİR KEZ GÖRDÜM'<br>Menderes'in anılarının memleketinde yaşayacağına değinen Çakırbeyli Mahallesi eski muhtarı Mehmet Demir (76), "Rahmetli Adnan Menderes Yassıada da cezaevinde yatarken, yanına Ethem Menderes gidiyor. Adnan Menderes, İbrahim Ethem Menderes'e, çok üzgün ve kırgın bir şekilde `Bizim ne işimiz vardı siyasette. Eğer buradan kurtulursam Çakırbeyli'deki çiftliğime gideceğim. Çine Çayı'nın kenarındaki söğüt ağaçlarının altında oturacağım. Aydın'a dahi gitmeyeceğim' diyor. Kendisini burada inzivaya çekilmek istemiş. Söğütler tohumlardan dökülerek kendiliğinden çayın kenarında çıkıyor. Çok sık ağaçlıktı, ekilip dikilmeyen yerler vardı. İçine girdiğinde kaybolur, yolu bile bulamazsınız. Adnan Menderes, başbakanken zaman zaman çiftliğine gelirdi. O dönemlerde çocuktum. Çiftliğine geldiğinde kendisini görmüştüm. Herhangi bir konuşmamız olmadı" dedi.<br>`KÖPRÜ YAPTI İNSANLAR RAHATA KAVUŞTU´<br>Çine Çayı üzerinde1953 yılında yapılan köprünün en fazla yörede yaşayan vatandaşları sevindirdiğine değinen Demir, "Adnan Menderes memleketine gelip giderken eksikliği fark edip, Çine Çayı üzerine köprü yaptırıyor. Köprü çalışmaları sürerken şimdi olduğu gibi o zaman muhalefet yapanlarda 'Adnan Menderes çiftliğine gitmek için köprü yaptı' diye eleştiriyor. Ama şu an köprüden geçen yöredeki 30 dağ köyünde yaşayanlar var. Benim çocukluğumda burada köprü yoktu. Annemle Aydın'a giderken Çine Çayı'ndan karşıya sal ile geçerdik. Tabi araç olmadığı için Aydın'a merkeple gidiyorduk. Merkebi sala bindirene kadar çok sıkıntılar yaşardık. Çok yağışlı havalarda sal çalışmıyordu. Çine Çayı çok coşkulu gelir ve Büyük Menderes Nehri ile birleşir. Ova adeta bir Ege Denizi´ne dönüşürdü. Köprü yapılınca buradaki insanlar da rahata kavuşmuştu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Koçarli Burhan CEYHAN Cemal YILDIRIM<br>2020-06-01 09:35:38<br>

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