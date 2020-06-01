Menderes'in hatırası, hayalini kurduğu yerde yaşatılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Menderes'in hatırası, hayalini kurduğu yerde yaşatılacak

DHA

Burhan CEYHANCemal YILDIRIM/KOÇARLI (Aydın), (DHA)MERHUM Başbakan Adnan Menderes´in, Yassıada günlerinde altında oturmayı hayal ettiği, memleketi Aydın´ın Koçarlı ilçesi Çine Çayı kenarında bulunan söğüt ağaçlarının olduğu yere inşa edilen müzede, son aşamaya gelindi. Koçarlı ilçesinin kırsal Çakırbeyli Mahallesi'nde doğup büyüyen eski başbakanlarından Adnan Menderes, 1960 ihtilali sonrası tutuklu bulunduğu Yassıada günlerinde yanına gelen İçişleri eski Bakanı İbrahim Ethem Menderes'e, "Bizim siyasette ne işimiz var. Eğer buradan sağ kurtulursam, çiftliğime gideceğim. Çine Çayı kenarındaki...

Menderes'in hatırası, hayalini kurduğu yerde yaşatılacak

<br>Burhan CEYHANCemal YILDIRIM/KOÇARLI (Aydın), (DHA)MERHUM Başbakan Adnan Menderes´in, Yassıada günlerinde altında oturmayı hayal ettiği, memleketi Aydın´ın Koçarlı ilçesi Çine Çayı kenarında bulunan söğüt ağaçlarının olduğu yere inşa edilen müzede, son aşamaya gelindi.<br>Koçarlı ilçesinin kırsal Çakırbeyli Mahallesi'nde doğup büyüyen eski başbakanlarından Adnan Menderes, 1960 ihtilali sonrası tutuklu bulunduğu Yassıada günlerinde yanına gelen İçişleri eski Bakanı İbrahim Ethem Menderes'e, "Bizim siyasette ne işimiz var. Eğer buradan sağ kurtulursam, çiftliğime gideceğim. Çine Çayı kenarındaki söğüt ağaçlarının altında oturacağım. Aydın'a dahi gitmeyeceğim" şeklindeki sözleri yörede anlatılıyor. Adnan Menderes'in hayalini kurduğu ancak altında oturamadığı söğütlerin bulunduğu Çine Çayı kenarına inşası devam eden müzede son aşamaya gelindi. Müzenin yakın bir zamanda açılacağı belirtildi. Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 11 Mart 2019 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla temeli atılan 90 dönüm mera arazisi üzerine kurulan müzede, Adnan Menderes'e ait otomobili, çiftliğinde kullandığı traktörü ve kullandığı eşyaları sergilenecek. Müzede 2 yel değirmeni, 1 bina, 2 restoran, açık sergi alanı, otopark, organik ürün satış yerleri ile bir de cami olacak.<br>ÇİFTLİĞİNDE SESİZLİK HAKİM<br>60 dönüm arazi üzerine kurulu Adnan Menderes'in çiftliğinde ise sessizlik hakim. Başbakanlık yaptığı dönemde Aydın'a geldiğinde kaldığı, doğup büyüdüğü evi ise halen geçmişin izlerini taşıyor. Menderes ailesine ait 1200 dönüm ekili araziyi ise bölgedeki çiftçilik yapan vatandaşlar, kiralayıp pamuk, domates, mısır ve benzeri ürün ekerek geçimlerini sağlıyor.<br>'ÇOCUKKEN BİR KEZ GÖRDÜM'<br>Menderes'in anılarının memleketinde yaşayacağına değinen Çakırbeyli Mahallesi eski muhtarı Mehmet Demir (76), "Rahmetli Adnan Menderes Yassıada da cezaevinde yatarken, yanına Ethem Menderes gidiyor. Adnan Menderes, İbrahim Ethem Menderes'e, çok üzgün ve kırgın bir şekilde `Bizim ne işimiz vardı siyasette. Eğer buradan kurtulursam Çakırbeyli'deki çiftliğime gideceğim. Çine Çayı'nın kenarındaki söğüt ağaçlarının altında oturacağım. Aydın'a dahi gitmeyeceğim' diyor. Kendisini burada inzivaya çekilmek istemiş. Söğütler tohumlardan dökülerek kendiliğinden çayın kenarında çıkıyor. Çok sık ağaçlıktı, ekilip dikilmeyen yerler vardı. İçine girdiğinde kaybolur, yolu bile bulamazsınız. Adnan Menderes, başbakanken zaman zaman çiftliğine gelirdi. O dönemlerde çocuktum. Çiftliğine geldiğinde kendisini görmüştüm. Herhangi bir konuşmamız olmadı" dedi.<br>`KÖPRÜ YAPTI İNSANLAR RAHATA KAVUŞTU´<br>Çine Çayı üzerinde1953 yılında yapılan köprünün en fazla yörede yaşayan vatandaşları sevindirdiğine değinen Demir, "Adnan Menderes memleketine gelip giderken eksikliği fark edip, Çine Çayı üzerine köprü yaptırıyor. Köprü çalışmaları sürerken şimdi olduğu gibi o zaman muhalefet yapanlarda 'Adnan Menderes çiftliğine gitmek için köprü yaptı' diye eleştiriyor. Ama şu an köprüden geçen yöredeki 30 dağ köyünde yaşayanlar var. Benim çocukluğumda burada köprü yoktu. Annemle Aydın'a giderken Çine Çayı'ndan karşıya sal ile geçerdik. Tabi araç olmadığı için Aydın'a merkeple gidiyorduk. Merkebi sala bindirene kadar çok sıkıntılar yaşardık. Çok yağışlı havalarda sal çalışmıyordu. Çine Çayı çok coşkulu gelir ve Büyük Menderes Nehri ile birleşir. Ova adeta bir Ege Denizi´ne dönüşürdü. Köprü yapılınca buradaki insanlar da rahata kavuşmuştu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Koçarli Burhan CEYHAN Cemal YILDIRIM<br>2020-06-01 09:35:38<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Germencik’te işletmeler dezenfekte edildi, personeller portör muayenesinden geçti
YEREL HABERLER Germencik’te işletmeler dezenfekte edildi, ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Her türlü önlem ve uyarıya rağmen sosyal mesafeyi aldırış eden olmadı
YEREL HABERLER Her türlü önlem ve uyarıya rağmen sosyal mesafeyi ...
AK Partili Yavuz, “Kültür varlığı sayımızı 83’e çıkardık”
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz, “Kültür varlığı sayımızı 83’e ...
İncirliova'da gergin anlar Belediye Başkanı Aytekin Kaya, saldırıyı uğradığı gerekçesi ile polis merkezine şikayetçi oldu
YEREL HABERLER İncirliova'da gergin anlar Belediye Başkanı Aytekin ...
Kuşadası’nda jandarmadan kaçak kazıya şafak operasyonu; 9 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda jandarmadan kaçak kazıya şafak ...
AK Partili Yavuz, “Portakal üreticilerimizin yanındayız”
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz, “Portakal üreticilerimizin ...
Büyükşehir'den Didim’e sıcak asfalt
YEREL HABERLER Büyükşehir'den Didim’e sıcak asfalt
Didim’deki işletmeler dezenfekte edilerek, yeni döneme hazırlandı
YEREL HABERLER Didim’deki işletmeler dezenfekte edilerek, yeni ...
Aydın BŞB’den Didim’e ücretsiz spor etkinliği
YEREL HABERLER Aydın BŞB’den Didim’e ücretsiz spor etkinliği
Yol kenarında cenin bulundu, soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Yol kenarında cenin bulundu, soruşturma başlatıldı
Kuşadası'nda kafe ve restoranlar normalleşme sürecine hazır
YEREL HABERLER Kuşadası'nda kafe ve restoranlar normalleşme sürecine ...
Kuşadası’nda 2 günde 648 turistik işletme dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 2 günde 648 turistik işletme dezenfekte ...
Kuşadası turizmi 1 Haziran'a hazır
YEREL HABERLER Kuşadası turizmi 1 Haziran'a hazır
Aydın serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor
YEREL HABERLER Aydın serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor
Dilek Yarımadası Milli Parkı, ziyarete hazır
YEREL HABERLER Dilek Yarımadası Milli Parkı, ziyarete hazır
Kuşadası Belediyesi açılacak işyerlerini dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi açılacak işyerlerini dezenfekte ...
Kuşadası’nda şüpheli araçtan ruhsatsız silah çıktı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda şüpheli araçtan ruhsatsız silah çıktı
Büyükşehir açılacak dükkanları dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir açılacak dükkanları dezenfekte ediyor
Kuşadası’nda uyuşturucu satılan eve baskın: 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda uyuşturucu satılan eve baskın: 2 kişi ...
Feci kaza, saniye saniye görüntülendi Çakır çiftini birbirinden ayıran kazada lüks otomobilin sürücüsünün dalgınlığı adeta pes dedirtti
YEREL HABERLER Feci kaza, saniye saniye görüntülendi Çakır çiftini ...
Ayfer nine üretmekten hiç vazgeçmedi
YEREL HABERLER Ayfer nine üretmekten hiç vazgeçmedi
Nazilli'de Zafer inanıyor
YEREL HABERLER Nazilli'de Zafer inanıyor
Polisten kaçan şüpheliyi apartman sakini pompalı tüfek ile vurdu
YEREL HABERLER Polisten kaçan şüpheliyi apartman sakini pompalı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X