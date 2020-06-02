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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özcan, şehit babasını makam aracıyla oğlunun kabrine götürdü

İHA

Geçirdiği ameliyat ve korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır şehit oğlunun İzmir'deki kabrine gidemeyen Mustafa Erbilgin'in çağrısına Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan yetişti. Başkan Özcan, makam aracını şoförüyle beraber şehit babasına tahsis ederek, acılı babanın ziyaretini gerçekleştirmesine vesile oldu.

Başkan Özcan, şehit babasını makam aracıyla oğlunun kabrine götürdü

Geçirdiği ameliyat ve korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır şehit oğlunun İzmir'deki kabrine gidemeyen Mustafa Erbilgin'in çağrısına Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan yetişti. Başkan Özcan, makam aracını şoförüyle beraber şehit babasına tahsis ederek, acılı babanın ziyaretini gerçekleştirmesine vesile oldu.
Aydın'ın Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde bir kahvehaneyi ziyaret eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, burada mahalle sakinleriyle sohbet etti. Sohbet esnasında İsabeyli Mahallesi Muhtarı Birkan Çelik, mahallede yaşayan bir şehit babasının sağlık sorunları ve korona virüs salgını nedeniyle şehit oğlunun İzmir'deki kabrini ziyaret edemediğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Başkan Özcan, makam aracını şoförüyle beraber şehit babası Mustafa Erbilgin'e tahsis etti. Makam aracıyla beraber oğlunun kabrinin bulunduğu İzmir Kadifekale Şehitliğine gelen Erbilgin, yaklaşık 3 aydır gidemediği şehitlikte oğlu Piyade Er Oktay Erbilgin'in kabri başında dua etti. Oğlunun kabrinde bulunan fotoğrafını öperek hasret gideren şehit babası Mustafa Erbilgin gözyaşlarına hakim olamazken, ziyareti gerçekleştirmesinde vesile olan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür etti. 1993 yılında terör örgütü tarafından gerçekleşen hain saldırıda şehit olan oğlu Piyade Er Oktay Erbilgin'in anı odasında duran fotoğrafını da gören baba Erbilgin, duygu dolu anlar yaşadı.

"Allah onlardan razı olsun, bana evladımı gösterdiler"
Şehit babası Mustafa Erbilgin, oğlunun ziyaretine gelmesinde vesile olan Başkan Özcan'a teşekkür ederken, uzun süredir ziyarete gelemediğini söyledi. Erbilgin, "Nazilli Belediye Başkanımız dün akşam kahvehanemize ziyarete gelmiş. Mahalle muhtarımız da benim oğlumun şehitliğine gidemediğimi söylemiş kendisine ve başkandan benim ziyaretim için ricada bulundu. Başkanımız da sağ olsun derhal buraya gelebilmem için çalışma başlattı. Sabahtan yola çıkacağımızı söylemiş. Makam aracı, şoförüyle beraber beni evimden aldı ve buraya getirdi. Allah onlardan razı olsun. Benim evladımı bana gösterdiler. Uzun süredir çıkamadığım için ziyaretine gelemiyordum. 1993 yılında şehit düştü oğlum; o zamandan beri acı çekiyoruz" diye konuştu.

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