Motosiklet otomobile çarptı: 3 yaralı

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<br>Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, motosiklet, aynı yönde giden otomobile çarptı. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.<br>Kaza, Dallıca Mahallesi Eski İsabeyli Yolu'nda saat 00.45 sıralarında meydana geldi. Nazilli'den İsabeyli Mahallesi yönüne giden Kıvanç Akyıl'ın kullandığı 09 ADJ 262 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden Doğan Can Sertöz yönetimindeki 09 ACP 556 plakalı otomobile arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü Kıvanç Akyıl ve arkadaşı Emirhan Topçu ile otomobil sürücüsü Doğan Can Sertöz yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.<br>Kazada motosikletten yola fırlayan Kıvanç Akyıl ve Emirhan Topçu'nun durumlarının ağır olduğu, hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK <br>2020-07-03 13:37:27<br>

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