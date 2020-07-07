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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir, Ata Tohumları'ndan üretilen ürünleri aracısız olarak halk ile buluşturuyor

İHA

Büyükşehir, Ata Tohumları'ndan üretilen ürünleri aracısız olarak halk ile buluşturuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarlalarını tarıma açtı ve Ata Tohumları'ndan elde edilen tonlarca doğal ve sağlıklı sebzeyi aracısız olarak vatandaşlarla buluşturuyor.
Üreten belediyecilik anlayışıyla projeler geliştiren ve kırsal kalkınmanın öncüsü olan Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB), tarım arazilerini vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için üretim alanlarına çevirdi.
Ata Tohumu projesinden elde edilen fideleri toprakla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, iyi tarım uygulaması yaptığı sebzelerin hasadına geçti. Büyükşehir Belediyesi’nin ziraat mühendislerinin kontrolünde, doğal ve sağlıklı Ata Tohumlarından elde edilen Yenipazar tatlı biber, Bozdoğan acı biber, Aydın karası patlıcan ve Koçarlı pembe domatesleri hasat edilmeye başlandı. Hasat dönemi boyunca tonlarca ürün toplanarak İzmir ve Aydın'da 13 mağazası bulunan Halk Ege Et marketlerinin raflarından aracısız olarak vatandaşların sofralarına ulaşacak.
Başkan Çerçioğlu, “Emeğin karşılığını, halka sağlıklı ürünler ulaştırarak alıyoruz”
Belediyenin kendi arazilerinde yaptığı iyi tarım uygulaması ile hem Ata Tohumu projesinin sürdürülebilirliğini sağladıklarına hem de vatandaşlara sağlıklı ve doğal ürünler ulaştırdıklarına dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Tarıma verilen emek, toprağa bırakılan tohum gibidir. Emek verdikçe, baktıkça ve geliştirdikçe ürün alırsınız. Biz de Ata Tohumu projesine verdiğimiz emeğin karşılığını, halka sağlıklı ürünler ulaştırarak alıyoruz. Hemşerilerimiz de bu ürünlerden alacakları tohumları kendi topraklarına ekip doğal ürünler elde edebilir” dedi.
“Aydın öncü rolünü sürdürmeye devam edecek”
Üreten ve kendine yeten bir şehir olmak için uzun ömürlü projeler yapmak gerektiğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, “Öncelikle üreticinin üretim maliyetlerini düşürmek için yerele ve sürdürülebilir projelere geçiş yapılması gerekiyor. Ata Tohumuna verdiğimiz emek bir nevi bunun içindir. Böylelikle tarımda dışa bağımlılığı minimuma indirmiş oluruz. Pandemi sürecinde sınırlar kapatılınca her ülke 'Kendime nasıl yeterim' diye düşünmeye başladı. Her türlü ihtimali düşünüp üretimden vazgeçmemek gerekiyor. Anadolu’nun bereketli topraklarında iyi tarım yöntemleri ile ülkemize çok rahat yetecek seviyede üretim yapabiliriz. Aydın bu konuda öncüdür, öncü olmaya da devam edecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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